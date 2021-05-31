Валентин Выговский: В России будет революция 1 31.05.2021, 21:44

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фото: fakty.ua

Украинский политзаключенный считает, что «оторвавшиеся» территории построят свои демократические государства.

Украинский политзаключенный Валентин Выговский, которого в 2015 году в России приговорили к 11 годам тюрьмы, считает возможной революцию в РФ. Об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода".

"Знаю, что прошли митинги за [российского оппозиционера] Алексея Навального, была большая движуха, это здорово! Знаю, что сам Навальный сейчас тоже сидит в колонии строгого режима, и что он много крови попортил [президенту РФ Владимиру] Путину, и это тоже здорово! Навальный – парень с яйцами, так я вам скажу! Рано или поздно и в России будет революция", – уверен украинец.

Выговский сравнил Россию с пирогом, который "будет крошиться по окраинам, один кусок оторвется, за ним другой".

"И эти "оторвавшиеся" территории построят свои демократические государства, как это сделала Украина", – добавил он.

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