Что происходит в кассах «Белавиа» 1 31.05.2021, 22:16

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фото: gazetaby.com

Выходка Таракана сильно ударила по авиакомпании.

Корреспондент «Салідарнасці» снова побывала в офисе белорусской авиакомпании, чтобы выяснить, как обстоят дела после закрытия ряда рейсов.

К полудню 31 мая в Минске на Немиге около касс «Белавиа» не более 10 человек. Если брать ситуацию пятью днями ранее, то, можно сказать, все спокойно. Вернее, даже как-то обреченно тихо: ни скандалов, ни толкотни, никто не возмущается. Похоже, что большинство попыталось решить возникшие проблемы в первые же дни, а сейчас остались те, кто никуда не спешит.

Кто-то пришел за возвратом денег.

— А вы по курсу пересчитываете? — интересуются молодые люди.

— Нет, сколько заплатили, столько и возврат, — поясняет девушка.

— Ага, только доллар за это время вырос, — горько ухмыляется один из парней в сторону своего друга.

Девушка методично отсчитывает деньги за билет.

— А когда по Беларуси будете летать? — интересуется другой.

— Что вы имеете в виду? — не понимает его кассир.

— Ну там в Брест, Оршу…

— Пока нам ничего об этом неизвестно, — пожимает плечами сотрудница. — Вот можете в Нур-Султан полететь.

Парней, похоже, казахское направление не заинтересовало.

Кстати, Нур-Султан еще несколько раз можно будет слышать около касс. Похоже, нарисовался еще один перевалочный пункт для полетов в Европу. По крайней мере, Германия, Нидерланды, Великобритания и Украина оттуда доступны.

фото: gazetaby.com

Между тем возле справочной мужчина из Средней Азии интересуется, как ему улететь в Эстонию. Девушка пытается предложить варианты маршрутов, однако у визитера, похоже, есть деньги только на один рейс.

— Значит, пока никак, — вынуждена разочаровать его сотрудница «Белавиа».

— А когда можно будет? — не сдается посетитель.

— Этого никто вам сейчас не скажет, — вздыхает девушка.

Еще одна посетительница также пришла за консультацией.

— Скажите, а в Москву я могу в ближайшее время улететь? Мне надо понимать, за какое время стоит бронировать билеты.

— В Москву может сейчас и не быть. Вы же понимаете, что все туда летят, — поясняет кассир. — Давайте посмотрим, что есть на ближайшее время.

Ко всеобщему удивлению билеты находятся на 2 июня.

— То есть можно буквально за неделю до вылета забронировать? — успокаивается посетительница.

— Я не уверена. Знаете, вот сейчас есть билеты, а через полчаса может уже и не быть. Давайте посмотрим, что еще на ближайшее время есть, — предлагает сотрудница и начинает перечислять: — 2 июня — 493 рубля, 3 июня — 646, 4 июня — 493…

К пятнице 7 июня цены достигли до «недружественных» 800 рублей.

— Будете что-то бронировать? — интересуется кассир.

— Нет, я пока не знаю, когда вылетать, от работы зависит. Мне важно было понять, задолго ли надо бронировать?

— Сейчас такая ситуация, что лучше заранее, — предупреждает сотрудница.

Девушка уходит в задумчивости.

На всякий случай, через полчаса захожу на сайт «Белавиа». Действительно, билетов на 2 июня на 493 рубля уже нет, остался лишь бизнес-класс за 1200.

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