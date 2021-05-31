Что происходит в кассах «Белавиа»1
- 31.05.2021, 22:16
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Выходка Таракана сильно ударила по авиакомпании.
Корреспондент «Салідарнасці» снова побывала в офисе белорусской авиакомпании, чтобы выяснить, как обстоят дела после закрытия ряда рейсов.
К полудню 31 мая в Минске на Немиге около касс «Белавиа» не более 10 человек. Если брать ситуацию пятью днями ранее, то, можно сказать, все спокойно. Вернее, даже как-то обреченно тихо: ни скандалов, ни толкотни, никто не возмущается. Похоже, что большинство попыталось решить возникшие проблемы в первые же дни, а сейчас остались те, кто никуда не спешит.
Кто-то пришел за возвратом денег.
— А вы по курсу пересчитываете? — интересуются молодые люди.
— Нет, сколько заплатили, столько и возврат, — поясняет девушка.
— Ага, только доллар за это время вырос, — горько ухмыляется один из парней в сторону своего друга.
Девушка методично отсчитывает деньги за билет.
— А когда по Беларуси будете летать? — интересуется другой.
— Что вы имеете в виду? — не понимает его кассир.
— Ну там в Брест, Оршу…
— Пока нам ничего об этом неизвестно, — пожимает плечами сотрудница. — Вот можете в Нур-Султан полететь.
Парней, похоже, казахское направление не заинтересовало.
Кстати, Нур-Султан еще несколько раз можно будет слышать около касс. Похоже, нарисовался еще один перевалочный пункт для полетов в Европу. По крайней мере, Германия, Нидерланды, Великобритания и Украина оттуда доступны.
Между тем возле справочной мужчина из Средней Азии интересуется, как ему улететь в Эстонию. Девушка пытается предложить варианты маршрутов, однако у визитера, похоже, есть деньги только на один рейс.
— Значит, пока никак, — вынуждена разочаровать его сотрудница «Белавиа».
— А когда можно будет? — не сдается посетитель.
— Этого никто вам сейчас не скажет, — вздыхает девушка.
Еще одна посетительница также пришла за консультацией.
— Скажите, а в Москву я могу в ближайшее время улететь? Мне надо понимать, за какое время стоит бронировать билеты.
— В Москву может сейчас и не быть. Вы же понимаете, что все туда летят, — поясняет кассир. — Давайте посмотрим, что есть на ближайшее время.
Ко всеобщему удивлению билеты находятся на 2 июня.
— То есть можно буквально за неделю до вылета забронировать? — успокаивается посетительница.
— Я не уверена. Знаете, вот сейчас есть билеты, а через полчаса может уже и не быть. Давайте посмотрим, что еще на ближайшее время есть, — предлагает сотрудница и начинает перечислять: — 2 июня — 493 рубля, 3 июня — 646, 4 июня — 493…
К пятнице 7 июня цены достигли до «недружественных» 800 рублей.
— Будете что-то бронировать? — интересуется кассир.
— Нет, я пока не знаю, когда вылетать, от работы зависит. Мне важно было понять, задолго ли надо бронировать?
— Сейчас такая ситуация, что лучше заранее, — предупреждает сотрудница.
Девушка уходит в задумчивости.
На всякий случай, через полчаса захожу на сайт «Белавиа». Действительно, билетов на 2 июня на 493 рубля уже нет, остался лишь бизнес-класс за 1200.