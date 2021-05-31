Чехия подготовила требование компенсации от России 31.05.2021, 22:20

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Прага предъявит требования о компенсации Москве уже в июне.

Власти Чехии намерены требовать от России компенсацию за взрывы во Врбетице в 2014 году, в которых Прага обвиняет Москву. Страна уже подготовила соответствующее требование, заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. Его слова передает ТАСС.

«Мы работаем над этим совместно с юристами министерства финансов. У нас уже готов определенный проект. (...) Думаю, что в ближайшее время мы сможем обратиться к РФ с требованием выплаты [компенсации] за ущерб», — сказал дипломат, добавив, что министерство в настоящее время ждет некоторые данные от органов, ведущих расследование.

Согласно ожиданиям Кулганека, Прага предъявит требования о компенсации Москве уже в июне. Однако для этого, по словам главы внешнеполитического ведомства, понадобится сложная международная процедура.

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