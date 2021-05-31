Белорусские турфирмы подняли стоимость поездок в Египет и Турцию 31.05.2021, 22:31

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На сколько подорожали туры?

Белорусские турфирмы подняли стоимость поездок в Египет и Турцию. Туры в Египет дорожают на 45 долларов, а в Турцию — на 49.

Такую информацию подтвердили tut.by в одной из туркомпаний.

Решение о повышении стоимости путевок связано с увеличением «Белавиа» общей стоимости рейсов из-за вынужденного изменения маршрута полетов по этим направлениям после закрытия Украиной с 29 мая воздушного пространства для самолетов белорусской авиакомпании.

Теперь «Белавиа» может летать на южные курорты лишь в облет через Россию.

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