закрыть
31 мая 2021, понедельник, 23:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские турфирмы подняли стоимость поездок в Египет и Турцию

  • 31.05.2021, 22:31
  • 2,108
Белорусские турфирмы подняли стоимость поездок в Египет и Турцию

На сколько подорожали туры?

Белорусские турфирмы подняли стоимость поездок в Египет и Турцию. Туры в Египет дорожают на 45 долларов, а в Турцию — на 49.

Такую информацию подтвердили tut.by в одной из туркомпаний.

Решение о повышении стоимости путевок связано с увеличением «Белавиа» общей стоимости рейсов из-за вынужденного изменения маршрута полетов по этим направлениям после закрытия Украиной с 29 мая воздушного пространства для самолетов белорусской авиакомпании.

Теперь «Белавиа» может летать на южные курорты лишь в облет через Россию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович