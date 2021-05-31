Российских попсовиков резко раскритиковали за концерт перед сыном Лукашенко 13 31.05.2021, 22:33

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Меладзе пришлось отключить функцию комментирования из-за резкой реакции пользователей.

Артистов Веру Брежневу, Валерия Меладзе, Григория Лепса и Emin раскритиковали за концерт в Беларуси, передает lenta.ru.

Музыканты выступили в стране 28 мая по приглашению Виктора Лукашенко — старшего сына диктатора. Исполнители прилетели на российском бизнес-джете Як-42.

Попсовики столкнулись с жесткой критикой, а в их аккаунтах в социальных сетях появилось множество негативных комментариев. Брежневу обвинили в том, что она поет перед «кровавым диктатором», и назвали «бессовестной дешевкой». Меладзе пришлось отключить функцию комментирования из-за резкой реакции пользователей.

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