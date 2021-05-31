Санкции США против белорусских госпредприятий 31.05.2021, 22:51

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Какие предприятия фигурируют в санкционном списке.

Соединенные Штаты возобновят санкции в отношении девяти государственных предприятий Беларуси, включая промышленные предприятия, трейдеров нефтехимической продукции, передает «Голос Америки».

«В пятницу [28 мая] администрация Президента Джо Байдена заявила, что работает над санкциями в отношении белорусских правительственных чиновников за вынужденную посадку пассажирского самолета Ryanair и арест диссидента-журналиста неделю назад», – говорится в материале на сайте Bloomberg.

Санкции будут введены с 3 июня против таких компаний, как Белорусский нефтяной торговый дом, нефтехимический конгломерат Белнефтехим и его подразделение в Соединенных Штатах.

Другие белорусские компании, к которым также будут применены санкции – заводы по производству шин, удобрений и красок.

По данным Бюро переписи населения США, в 2020 году товарооборот Соединенных Штатов с Беларусью составил около 112 миллионов долларов.

Bloomberg сообщает, что официальные лица Европейского союза дали понять, что санкции против режима затронут секторы экономики, близкие к Лукашенко, включая калийную промышленность страны.

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