«Акции, флешмобы, автомобильные гудки, партизанка — все бьет в точку!» 1 31.05.2021, 23:00

1,318

иллюстрационное Фото: naviny.by

Партизанская активность белорусов серьезно пугает Таракана.

– Ранее отмечалось, что нужно быть овощем, чтобы игнорировать настроения в оккупированной стране. И вот синепалый на встрече с Путиным проговорился: «Вы знаете, там, на фронте очень внимательно отслеживаем каждое телодвиженние…» Тоесть колхозенфюрер приехал с «фронта» в глубокий тыл в Сочи, дабы поделиться своими печалями с бункерным дедом Вовой, – пишет телеграм-канал Resistance.

Диктатор, конечно, дурак, но он все замечает и понимает в какой «агрессивной среде» приходиться тащить за собой «любимую» (которую не отдают).

Это признание, друзья. Акции, флешмобы, автомобильные гудки, партизанка — всё бьёт в точку! Колхозенфюрер с бандой на фронте, им страшно. Любое его появление на публике проводиться в режиме военной операции. Этот могильный страх уже не развеется, он останется с узурпатором до его позорного конца.

Ходи и оглядывайся, ты на фронте, позорище. Ты – оккупант!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».