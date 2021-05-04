ЕС хочет открыть границы для третьих стран: Что это значит для Беларуси? 4.05.2021, 8:18

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Евросоюз начал ощущать первые положительные результаты массовой вакцинации.

Спустя несколько месяцев после начала прививочной кампании в Евросоюзе охваченные пандемией страны ЕС начали ощущать первые положительные результаты массовой вакцинации, а их власти - осторожно ослаблять жесткий локдаун.

Следующий шаг на пути к постепенному возвращению к привычной жизни сделала Еврокомиссия, 3 мая предложившая открыть границы Евросоюза для жителей не входящих в него стран. В Еврокомиссии надеются, что это решение оживит европейскую туристическую отрасль, по которой катком прошлась пандемия. DW объясняет, какими будут условия для въезда в Евросоюз.

В ЕС смогут въехать вакцинированные туристы

В настоящий момент на территорию любой страны - члена ЕС могут въехать только граждане или резиденты государств Евросоюза, а также граждане третьих стран, имеющие право на необходимые поездки. В эту категорию попадают, в частности, медики, дальнобойщики и другие работники транспортной отрасли, сезонные рабочие, дипломаты. Необязательные поездки могут совершать лишь граждане стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией - их на данный момент в списке Евросоюза всего семь: Австралия, Китай, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд и Южная Корея.

Теперь же Еврокомиссия рекомендует открыть границы туристам из третьих стран, сделавшим две предусмотренные правилами вакцинации прививки от коронавируса одним из препаратов, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA). В Еврокомиссии объясняют свое предложение тем, что, в соответствии с имеющимися данными, вероятность заразиться коронавирусом от вакцинированного человека крайне низкая.

Разрешение предполагается выдавать жителям иностранных государств, завершившим вакцинацию, по меньшей мере, за 14 дней до въезда в Евросоюз. Подтверждением этому должны быть цифровые ковид-сертификаты или их эквиваленты, выданные в других странах, - при условии, что их достоверность можно проверить. Украина, к примеру, намерена ввести сертификаты, совместимые с европейскими, и уже обсуждает этот

вопрос с Еврокомиссией. В самом Евросоюзе цифровые сертификаты еще не ввели.

Возможность въехать на территорию Евросоюза с прививкой от COVID-19 не означает отсутствия дополнительных условий, таких, к примеру, как наличие негативного результата ПЦР-теста на коронавирус, обязательства сделать тест после приезда или необходимости карантина. Ввести эти меры предосторожности сможет самостоятельно каждая из стран ЕС. Хотя "если государства - члены ЕС решат отменить требование о предоставлении негативного ПЦР-теста или прохождении карантина для вакцинированных лиц внутри Евросоюза, они должны также исключить это условие для сделавших прививку туристов из стран за пределами ЕС", отметили в пресс-службе Еврокомиссии.

А как же "Спутник V"?

На сегодняшний день в Евросоюзе одобрены четыре вакцины от коронавируса: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Разрешение на въезд предполагается расширить и на тех, кто привился от коронавируса одним из препаратов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в экстренных условиях. В этом списке находятся вакцина AstraZeneca производства Южной Кореи и ее индийский аналог Covishield - препараты, которыми в настоящее время прививают в Украине.

На остальные препараты от коронавируса рекомендация Еврокомиссии пока не распространяется. Что касается российской вакцины "Спутник V", на сайте ВОЗ ее статус обозначен пометкой "необходимы дополнительные данные", соответствующие инспекции запланированы на май и июнь.

Высокопоставленный чиновник Еврокомиссии подтвердил, что вакцинация "Спутником V" или китайской вакциной Sinopharm пока что не будут основанием для въезда в ЕС. "Мы ничего не имеем против "Спутника V" или других не одобренных для применения в Евросоюзе препаратов. Но государства ЕС не будут иметь возможности сертифицировать вакцины, которые не были зарегистрированы нашим агентством, либо же отсутствуют в списке ВОЗ", - подчеркнул лг. Европейское агентство лекарственных препаратов EMA уже приняло к рассмотрению заявку на регистрацию для использования российской вакцины "Спутник V" на территории ЕС, но пока неизвестно, когда будут результаты экспертизы.

Список стран "зеленой зоны" расширят

Еврокомиссия предлагает также ослабить критерии для определения стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией. Пока что одно из главных условий для внесения в этот список предполагает, что порог числа новых заболеваний за последние 14 дней не должен превышать 25 случаев на 100 тысяч населения. В дальнейшем число случаев заражений планируется увеличить до ста.

Такое повышение порога могло бы перевести Россию в "зеленую" зону. Актуальные данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) учитывают две последние полные недели апреля. За этот период в России были зарегистрированы 89 случаев заражения на 100 тысяч населения на протяжении 14 дней. В Беларуси этот показатель был почти 180 случаев, а в Украине - почти 387.

Однако число новых заражений - лишь один из критериев. Другие показатели - тренд к увеличению или снижению новых случаев, количество проведенных тестов и доля тестов с положительным результатом. Эти критерии меняться не будут. В России на протяжении последних четырех недель цифры росли, так что количество новых заражений ниже 100 на 100 тыс. населения может быть недостаточным критерием для внесения в список стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией. Что же касается разрешения на въезд в ЕС, то Еврокомиссия предлагает учитывать и такой критерий как взаимность - иными словами, другая сторона тоже должна быть готова открыть границы для вакцинированных граждан и резидентов Евросоюза.

Границы ЕС смогут закрыть из-за опасных "мутантов"

Предусмотрела Еврокомиссия и возможность "экстренного торможения" - быстрого запрета на въезд в ЕС для жителей стран, где эпидемиологическая ситуация будет быстро ухудшаться или где будут выявлены новые опасные варианты коронавируса. Исключения в этих случаях будут предусмотрены только для граждан ЕС и тех, кто едет в Евросоюз по уважительной причине.

Чтобы предложение Еврокомиссии вступило в силу, его должен рассмотреть Совет ЕС. Первое обсуждение рекомендаций запланировано на 4 мая, а 5 мая их представят послам стран Евросоюза в Совете ЕС. В Еврокомиссии надеются, что рекомендации будут приняты до конца мая, после чего каждое государство ЕС будет внедрять их самостоятельно. Действовать они будут на всей территории Евросоюза (кроме Ирландии), а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

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