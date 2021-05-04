Этапы устранения Лукашенко: план Кочановой провалился, а силовики получили сигнал 12 4.05.2021, 9:55

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фото: тасс

Муаммар и Саддам снятся диктатору каждую ночь.

Итак, прошло уже две недели с момента, когда дед объявил о готовящемся декрете, который самый важный за 26 лет и который «только через его труп». Немного о том, что этому предшествовало и сопровождало, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Давно известно о том, что никакого монолита в режиме давно нет. И как пример можно привести крайне высокую активность Натальи Кочановой, которая пыталась вещать буквально из каждого утюга и по любому поводу. Это было неспроста. Наташа очень рассчитывала протолкнуть свой сценарий, в котором главная роль отводилась бы «cовету республики».

Однако не случилось. Коллеги «Ника и Майка» говорят, что такой злой Наталью Кочанову еще не видели. Она очень близко к сердцу восприняла это кулуарное поражение и всячески пыталась выместить злость на всех, кто попадался под горячую руку.

Ну, а Совбез наполняется смыслом и старыми-новыми кадрами, раз уж рокировка для МОК не прокатила. Если придется отправиться на «лечение» синих пальцев, которые чернеют на глазах, то дед надеется, что хунта удержит власть в своих руках. Ни в какие гарантии он не верит. Муаммар и Саддам по-прежнему, видимо, снятся каждую ночь.

Другой сценарий хорошо разобрал российский исследователь Таракана Андрей Суздальцев. Небольшой спойлер – опять ничего хорошего для деда. Не было еще случая в истории, чтобы режим не сжирал того, кто ее породил.

Позволим себе цитату: «Рано или поздно, силовики направляют оружие против руководителя государства, так как он оказывается для всех «камнем на шее» и от него необходимо избавиться ради общего спасения.

Обычно на этой стадии на СМИ обрушивается целый поток очень противоречивой информации о разоблаченных заговорах и мятежах, что является признаком того, что руководство республики, не получив желаемой легитимности на последних выборах, ищет у населения сочувствия и жалости.

Это является сигналом для силовиков. Почему? Глава государства – источник легитимности для силовых ведомств и спецслужб, он их «прикрывает» и обеспечивает безнаказанность. Но если глава государства оказывается мишенью, то косвенно мишенью оказываются и его силовики».

Вот так начинается эта неделя, которая закончится красивым выходом свободных белорусов на 9 мая. Стела, салют, интеллигентный взгляд… Помните, что в душе мы можем быть хоть триста раз против, но важно почувствовать локоть, важно напитаться энергией друг друга!

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