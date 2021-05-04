Неизвестный с оружием пытался проникнуть в штаб-квартиру ЦРУ 4.05.2021, 8:11

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Здание и территория штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли

фото: afp

Злоумышленника убеждали сдаться и открыли огонь, когда он вышел из машины.

Неизвестный попытался проникнуть в штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом сообщается в Twitter вашингтонского отдела Федерального бюро расследований (ФБР), передает dw.com.

Как сообщается, мужчина попытался въехать на автомобиле на территорию штаб-квартиры американской разведки без специального допуска. Его остановили сотрудники службы безопасности. После этого они вели переговоры с нападавшим, пытаясь убедить его сдаться. Мужчина отказался покинуть территорию ЦРУ и вышел из машины с огнестрельным оружием в руках.

Прибывшие на место агенты ФБР открыли огонь по нападавшему. Мужчина был ранен и доставлен в больницу. ФБР проводит расследование инцидента. О мотивах и личности нападавшего пока ничего не сообщается.

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