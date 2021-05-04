Байден в четыре раза увеличил лимит на прием беженцев в США 3 4.05.2021, 8:44

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Джо Байден

В ближайшее время будут приняты 2 тысячи человек, которым предыдущая администрация отказала во въезде.

Лимит на прием беженцев в США в 2021 финансовом году будет увеличен с 15 тысяч человек до 62,5 тысяч.

Соответствующее заявление президента страны Джо Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

«На основании предыдущей консультации моей администрации с Конгрессом, я постановляю, что увеличение допустимого лимита [беженцев] до 62 500 человек в 2021 фискальном году оправдано гуманитарными проблемами, а также соответствует национальным интересам страны», — говорится в сообщении.

Там также указано, что в ближайшее время будут приняты 2 тыс. человек, которым предыдущая администрация отказала во въезде в США. В сообщении Байден напомнил, что увеличение квоты на прием беженцев было частью его предвыборной программы.

Самый большой поток беженцев ожидается из Африки. Квота на этот регион составляет 22 тысячи человек. Затем идут Ближний Восток и Южная Азия — 13 тысяч.

16 марта Байден подписал указ, который сохранял квоту на прием беженцев в 2021 году на уровне 15 тыс. Такую цифру в октябре прошлого года установил его предшественник — экс-президент США Дональд Трамп.

5 февраля глава Белого дома отменил три указа, который принял Дональд Трамп.

В частности, Байден восстановил распоряжение о воссоединении семей нелегальных мигрантов с детьми, разлученными на границе США и Мексики.

Еще два указа направлены на «устранение причин миграции». В указах говорится о необходимости «восстановления веры в иммиграционную систему страны».

Байден также заявил, что собирается повысить лимит на мигрантов, которые ежегодно могут въезжать в страну. Ежегодно в страну смогут въезжать до 125 тысяч человек.

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