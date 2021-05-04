Доктор политических наук: Россия начала скатываться с орбиты 2 4.05.2021, 9:03

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Страна «надорвалась».

Научный сотрудник университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов рассказал о том, как РФ сошла с траектории, обозначенной тридцать лет назад.

– Россия бесповоротно сошла с той дистанции, с той траектории, которая была обозначена в конце 80-х, в начале 90-х годов прошлого века, когда Россия попыталась сделать скачок от индустриального к постиндустриальному обществу путем модернизации по западному образцу, – рассуждает Владимир Пастухов на «Эхе Москвы». – К сожалению, Россия, с моей точки зрения, не выдержала напряжений и тягот, связанных с таким переходом.

Ну, вот реально, надорвалась. <…> Надорвавшись, она стала скатываться сейчас с орбиты: она напоминает спутник, который теряет высоту. Вы знаете, они ведь не сразу падают: они вращаются на орбите иногда годами, иногда десятилетиями. Россия сходит с орбиты постиндустриальных обществ, откатывается в индустриальную эпоху.

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