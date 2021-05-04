От Тертеля начинают избавляться? 5 4.05.2021, 9:13

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Кто подставляет председателя КГБ.

Иван Тертель долгие годы работал заместителем председателя КГБ, находясь при этом в тени. Когда же его мечта сбылась, и он возглавил ведомство, то произошло то, чего он вряд ли мог ожидать: силовик сразу же стал участником ряда скандальных ситуаций.

Сайт udf рассказывает о тяжелейшем этапе в карьере Тертеля, после которого она может пойти по наклонной.

Арест Бабарико

В начале июня прошлого года Лукашенко откомандировал Тертеля в Комитет госконтроля. Очень скоро стало понятно для чего. Силовик организовал арест выдвинувшегося в президенты Виктора Бабарико. Объяснение Тертеля стало мемом.

«Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше», – эти слова Тертеля ему припоминают до сих пор.

Вряд ли силовик сам додумался до такого объяснения, но его авторитет внутри страны и за ее пределами оказался подорван.

Освистание на «Нафтане»

17 августа прошлого года Тертель приехал на «Нафтан», работники которого заявили о забастовке из-за фальсификации результатов президентских выборов. Выступление у силовика, мягко говоря, не получилось. Рабочие стали освистывать Тертеля и кричать в его сторону «Уходи!».

Кстати, к тому моменту силовик вслед за Лукашенко кардинально изменил позицию. Власти объявили, что теперь угроза исходит не из России, а с Запада.

«Ситуация в стране крайне тяжелая. Если мы не одумаемся, здесь будет вторая Украина. Полягут десятки тысяч», – попытался напугать работников Тертель.

Сливы из КГБ

В сентябре Лукашенко назначил Тертеля председателем КГБ и силовику пришлось думать, как помочь ему удержаться у власти. На некоторое время Тертель оказался в тени, пусть и попал в санкционные списки, т.к. на главные роли вышли руководители МВД, боровшиеся с мирными протестующими на улицах.

А потом полыхнул громкий скандал. После смерти Романа Бондаренко, виновных в гибели которого власти не наказали до сих пор, в сети появились записи телефонных разговоров с участием Дмитрия Баскова, Дмитрия Щакуты и Натальи Эйсмонт. Из них следовало, что люди из ближайшего окружения Лукашенко темными вечерами ездят по дворам и срезают ленточки.

Тертель наверняка был шокирован, когда потом узнал, что записи сливал человек из его ведомства: подполковник КГБ Алексей Хралович. Госпропаганда попыталась уверить, что телефонные записи были инсценировкой, но слишком много вопросов осталось без ответов, чтобы переубедить большинство.

Обструкция на «Гродно-Азоте»

Казалось, после освистывания на «Нафтане» Тертель к новому выступлению перед рабочими подготовится лучше. Но в декабре на «Гродно-Азоте» он вновь не сумел хоть как-то расположить к себе участников встречи.

Вместо этого Тертель занялся ретрансляцией пропагандистской позиции, которая возмутила работников. Они задавали очень резкие вопросы. Например, поинтересовались куда делись российские «кукловоды» в деле Бабарико.

Рассказ о «заговоре»

В новом году, видимо также по решению Лукашенко, Тертель продолжил заниматься работой, не свойственной руководителю спецслужбы.

В «фильм-расследование» ОНТ «Убить президента» о попытке «госпереворота», показанному в конце апреля, отрядили выступить с необычным рассказом, не кого-нибудь, а самого председателя КГБ.

Литературовед Александр Федута, глава партии БНФ Григорий Костусев и адвокат Юрий Зенкович были выставлены опасными заговорщиками, которые могли свергнуть действующую в Беларуси власть.

К счастью Тертеля эту версию поддержало российское ФСБ. Но вместе с тем внутри Беларуси и в остальном мире к этой истории, в том числе его заявлениям, отнеслись с огромным скепсисом.

…Говоря о нынешнем периоде карьеры Тертеля, сложно уйти от параллелей с биографией бывшего председателя КГБ Степана Сухаренко. Накануне президентских выборов 2006 года он также выступал с необычными рассказами: говорил, что оппозиция готовит боевиков и теракты, а также… планирует отравить воду в Минске при помощи дохлых крыс.

Но уже через несколько лет Лукашенко решил избавиться от потерявшего авторитет Сухаренко, отправив его послом в Армению.

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