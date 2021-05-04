Ученые назвали страну-«лабораторию» по выведению новых штаммов коронавируса 4.05.2021, 9:15

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Уже известный список новых штаммов из нее — лишь вершина айсберга.

Профессор медфакультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес назвал Бразилию страной-«лабораторией» по выведению новых штаммов COVID-19, сообщает ria.ru.

«Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше», — заявил Альвес.

Он подчеркнул, что в Бразилии сложился «идеальный шторм». По словам Альвеса, наряду с высоким уровнем инфицирования в стране не существует санитарного контроля.

Ученый также указал на особую опасность амазонского штамма коронавируса, который был выявлен в городе Манаус. В группу риска начали входить более молодые люди, в том числе беременные женщины. Альвес предупредил, что выявление новых штаммов «носит спорадический характер».

Бразильские ученые сообщили, что в стране был найден новый опасный штамм коронавируса, который сочетает в себе 18 разных мутаций.

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