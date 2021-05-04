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Билл Гейтс объявил о разводе после 27 лет брака

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  • 4.05.2021, 9:29
  • 2,068
Билл Гейтс объявил о разводе после 27 лет брака
Билл Гейтс с супругой

Супруги заявили, что продолжит совместную работу в благотворительном фонде.

Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил о разводе со своей супругой Мелиндой. Сообщение об этом появилось в его Twitter.

«После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак», — сказано в совместном заявлении супругов.

Они заявили, что прожили в браке 27 лет и вырастили трех замечательных детей, создали благотворительный фонд, который работает по всему миру.

Пара заявила, что продолжит совместную работу в фонде, но у них нет веры в то, что они смогут расти вместе как пара на следующем этапе жизни.

Билл Гейтс и Мелинда Френч поженились в 1994 году, у пары трое детей. Билл Гейтс является одним из богатейших людей на планете. Фонд Билла и Мелинды Гейтс открыт в 2000 году и считается крупнейшим частным фондом в США (активы — более 50 млрд долларов).

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