Билл Гейтс объявил о разводе после 27 лет брака

Билл Гейтс объявил о разводе после 27 лет брака4
- 4.05.2021, 9:29
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Супруги заявили, что продолжит совместную работу в благотворительном фонде.
Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил о разводе со своей супругой Мелиндой. Сообщение об этом появилось в его Twitter.
«После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак», — сказано в совместном заявлении супругов.
Они заявили, что прожили в браке 27 лет и вырастили трех замечательных детей, создали благотворительный фонд, который работает по всему миру.
Пара заявила, что продолжит совместную работу в фонде, но у них нет веры в то, что они смогут расти вместе как пара на следующем этапе жизни.
May 3, 2021
Билл Гейтс и Мелинда Френч поженились в 1994 году, у пары трое детей. Билл Гейтс является одним из богатейших людей на планете. Фонд Билла и Мелинды Гейтс открыт в 2000 году и считается крупнейшим частным фондом в США (активы — более 50 млрд долларов).