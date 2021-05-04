Ученые разгадали тайну «звездных врат» на Шри-Ланке 4.05.2021, 9:45

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Cенсационные выводы исследователей меняют представление о знаниях древних людей.

Загадочное изображение на скале в древнем городе Анурадхапура на Шри-Ланке может быть древней картой Вселенной.

Об этом сообщил профессор археологии Радж Сомадева из Университета Келании, пишет BBC .

По его словам, версию о неких звездных вратах археологически ничего не подтверждает.

Он убежден, что это скорее древняя карта Вселенной, какой ее видели предки нынешнего человечества. Еще за 250 лет до н. э. местное население имело свои четкие представления о том, как устроен мир.

"Это предполагает, что человек, который высек это, имел очень хорошее понимание природы вселенной, в которой он жил", – сказал ученый.

Также есть мнение, что изображение является чертежом масштабного комплекса зданий, не сохранившихся до наших времен.

Впрочем, ученые продолжают искать параллели между "звездными вратами" из Шри-Ланки с другими похожими архитектурными объектами на земле. Не исключено, что находки относятся к некой дневной высокоразвитой цивилизации, которая соседствовала с нашей на заре становления человечества.

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