Госдеп назвал тему для обсуждения на встрече Путина и Байдена 4.05.2021, 9:46

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США будут внимательно следить за действиями Москвы.

Президент США Джо Байден на возможной встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным сможет обсудить стабилизацию отношений двух стран. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты будут внимательно следить за действиями Москвы, и Вашингтон ответит, «если она решит действовать безрассудно или агрессивно».

В то же время госсекретарь подчеркнул, что США не хотят эскалации, а стремятся к более стабильным отношениям с Россией. «И если Россия будет двигаться в этом направлении, мы поступим так же. Думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую», — считает Блинкен.

До этого советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что отдельной темой переговоров будет ситуация в Украине, в частности — обострение вооруженного конфликта на Донбассе.

В середине апреля президенты двух стран поговорили по телефону, в ходе беседы Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории в «третьей стране». В Белом доме допустили, что встреча может состояться летом.

Свои площадки для проведения встречи Путина и Байдена предлагали Чехия, Финляндия и Австрия. Австрийский канцлер Себастьян Курц во время телефонной беседы с российским президентом 30 апреля предложил ему провести переговоры с хозяином Белого дома в Вене. Курц отмечал, что российско-американский саммит станет позитивным моментом для мировой политики вне зависимости от того, где он пройдет, но для Австрии будет большой честью принять лидеров.

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