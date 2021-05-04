Партизаны Минского района на акции напомнили цитату великого Кеннеди 4.05.2021, 9:49

Белорусы поставили власть перед дилеммой.

Партизаны Минского района вышли на акцию напомнили цитату великого Дж.Ф.Кеннеди: «Те, кто делает мирную революцию невозможной, делают насильственную революцию неизбежной».

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Мы знаем, что добро победит зло! Нелегитимный режим может делать что хочет, но кары за злодеяния не избежать… Жыве Беларусь!», — заявили также участники акции.

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