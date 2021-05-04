Партизаны Минского района на акции напомнили цитату великого Кеннеди
- 4.05.2021, 9:49
Белорусы поставили власть перед дилеммой.
Партизаны Минского района вышли на акцию напомнили цитату великого Дж.Ф.Кеннеди: «Те, кто делает мирную революцию невозможной, делают насильственную революцию неизбежной».
Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Мы знаем, что добро победит зло! Нелегитимный режим может делать что хочет, но кары за злодеяния не избежать… Жыве Беларусь!», — заявили также участники акции.