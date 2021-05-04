СМИ: Бывший британский агент предоставил ФБР еще одно «досье» на Трампа
- 4.05.2021, 10:10
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В нем сообщается о компрометирующих сведениях России о политике.
Британский экс-агент Стил поставлял властям США необработанные разведданные через свою компанию.
Бывший британский разведчик Кристофер Стил, который составил «досье» на 45-го президента США Дональда Трампа, предоставил ФБР второй такой документ во время его президентства.
Как сообщает The Telegraph (перевод — УНИАН) со ссылкой на источники, Стил составил первое «досье» в период с июня по декабрь 2016 года. Издание отмечает, что, по-видимому, он продолжил контакты с ФБР после инаугурации Трампа в январе 2017 года. Кристофер Стил поставлял властям США необработанные разведданные через свою компанию Orbis Business Intelligence.
Второе «досье» содержит новые данные о вмешательстве Москвы в американские выборы — в частности, связях с Россией бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Также в нем сообщается о компрометирующих сведениях России о Дональде Трампе, передает kommersant.
«Досье» на Дональда Трампа
Первое «досье» на Дональда Трампа было опубликовано в издании BuzzFeed в январе 2017 года. В нем говорилось о наличии связей между представителями предвыборного штаба Трампа и российскими спецслужбами.
В 2019 году Стил признался в использовании непроверенной информации.