СМИ: Бывший британский агент предоставил ФБР еще одно «досье» на Трампа 4.05.2021, 10:10

1,488

Дональд Трамп

Фото: EPA

В нем сообщается о компрометирующих сведениях России о политике.

Британский экс-агент Стил поставлял властям США необработанные разведданные через свою компанию.

Бывший британский разведчик Кристофер Стил, который составил «досье» на 45-го президента США Дональда Трампа, предоставил ФБР второй такой документ во время его президентства.

Как сообщает The Telegraph (перевод — УНИАН) со ссылкой на источники, Стил составил первое «досье» в период с июня по декабрь 2016 года. Издание отмечает, что, по-видимому, он продолжил контакты с ФБР после инаугурации Трампа в январе 2017 года. Кристофер Стил поставлял властям США необработанные разведданные через свою компанию Orbis Business Intelligence.

Второе «досье» содержит новые данные о вмешательстве Москвы в американские выборы — в частности, связях с Россией бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Также в нем сообщается о компрометирующих сведениях России о Дональде Трампе, передает kommersant.

«Досье» на Дональда Трампа

Первое «досье» на Дональда Трампа было опубликовано в издании BuzzFeed в январе 2017 года. В нем говорилось о наличии связей между представителями предвыборного штаба Трампа и российскими спецслужбами.

В 2019 году Стил признался в использовании непроверенной информации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».