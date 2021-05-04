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Ученые нашли эффективный способ мгновенного уничтожения коронавируса

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  • 4.05.2021, 10:17
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Ученые нашли эффективный способ мгновенного уничтожения коронавируса

Метод разработали в США.

Американские ученые изобрели установку, способную за полсекунды уничтожить коронавирус SARS-CoV-2, сообщает издание Biotechnology and Bioengineering.

Полностью результаты исследования ученых Техасского университета A&M будут опубликованы в майском выпуске научного журнала, основные положения представлены 28 апреля.

Экспериментальная установка ученых предельно проста. Она состоит из нержавеющей трубы, через которую проходит воздушный поток с вирусом, и системы подогрева. Проходящий зараженный воздух подогревается до температуры 72 градуса в течение всего 0,5 секунды, что снижает концентрацию вируса в 100 000 раз.

Исследователи считают, что такой способ избавления от вируса, то есть тепловую обработку воздушного потока, можно успешно применять в системах подготовки воздуха любых помещений. К тому же метод эффективен не только в отношении коронавируса, но и других вирусов. Сайт научно-технических новостей Phys.org отмечает:

«Применение тепла для нейтрализации COVID-19 было продемонстрировано и раньше, но в предыдущих исследованиях высокая температура применялась от одной до 20 минут. Это сложно и дорого. Хан и его команда продемонстрировали, что термообработка менее, чем за секунду полностью инактивирует коронавирус».

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