Кыргызстан обратился в ООН за помощью 4.05.2021, 10:19

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Постоянный представитель Бишкека выразила просьбу об оказании помощи внутренне перемещенным лицам.

Постоянный представитель Кыргызстана при ООН Миргуль Молдоисаева попросила гумпомощь для пострадавших в конфликте на границе Кыргызстана и Таджикистана, сообщает "Зеркало недели. Украина".

"В Нью-Йорке состоялась встреча Миргуль Молдоисаевой с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло. Молдоисаева выразила просьбу Кыргызстана об оказании помощи со стороны ООН внутренне перемещенным лицам и восстановления разрушенных объектов", - говорится в сообщении МИД.

Розмари ДиКарло заявила о готовности ООН рассмотреть вопросы оказания гуманитарной помощи пострадавшим в результате конфликта, а также помощи вынужденным внутренним переселенцам, эвакуированным из зон вооруженного конфликта, по линии соответствующих структурных подразделений и агентств системы ООН.

Как уже сообщалось, президент Кыргызстана Садир Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора 1 мая, договорились об отводе войск с границы. Президенты поддержали то, что конфликт между странами должен закончиться быстрее. Они также договорились о создании совместной комиссии по ревизии военной техники по периметру киргизско-таджикской границы.

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