Танк Т-14 «Армата» оказался хуже глубокой модернизации Т-80 3 Александр Коваленко, sprotyv.info

4.05.2021, 10:24

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Танк «Армата» (слева), заглохший на генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

Фото: Олег Яковлев/РБК

В Кремле начинают признавать тупиковость и бессмысленность проекта.

В последние несколько лет, освещая поставки в российские войска танков, я неоднократно отмечал, что в основном Россия сейчас осуществляет ремонт и модернизацию старой техники, вместо поставок новых образцов, например, таких, как Т-14 "Армата".

Разумеется, это было обусловлено целым рядом факторов, в частности, недоработкой самого танка, продолжающимися его испытаниями, невозможностью его серийного производства и поставок в войсковые части из-за их неготовности к приему данных танков и, конечно же, чрезмерной дороговизны самой боевой машины. Но, как оказалось, дорогой, "сырой" танк уступает по ряду показателей имеющимся в России модификациям старых советских танков, проходящим разнообразные варианты модернизации. И, что немаловажно, в самой же России начинают признавать тупиковость и бессмысленность Т-14 "Армата".

В частности, в 2020 году на ведущей отраслевой конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности» в рамках озвучивания перспектив развития танков, было отмечено множество факторов, играющих не на пользу Т-14 "Армата".

Одной из основных проблем Т-14 "Армата", помимо общеизвестных (не серийная и до сих пор недоработанная силовая установка, трансмиссия и т.д.), является незащищенность вынесенного вооружения. С учетом общей массы танка, являющегося одним из самых тяжелых в мире, такое соотношение масса-защищенность — не на пользу Т-14 "Армата".

Также было озвучено, что глубокая модернизация танков на шасси Т-80Б модификации "Бурлак" имеет ряд неоспоримых преимуществ перед Т-14 "Армата".

В частности, модернизированный Т-80Б "Бурлак", обладает большим автоматизированным боекомплектом, чем современная и многострадальная Т-14 "Армата", а защищенность модернизированного советского ОБТ, позволяет обезопасить вынесенное внешнее вооружение. В то же самое время практически весь комплекс внешнего вооружения Т-14 "Армата" без проблем может быть выведен из строя любой крупнокалиберной автоматической пушкой.

Кроме того, командир Т-14 "Армата" не имеет полноценного статического обзора с наивысшей точки танка при нахождении в корпусе, в то время как в модернизации Т-80 размещен визуальный канал в прицеле наводчика.

Помимо защиты вынесенного вооружения и обзорности у старых Т-80 в "новой обертке" имеется еще одно очень важное преимущество, а именно – защищенность экипажа. Данный момент обусловлен тем, что экипаж размещен по забронированному пространству, что исключает его выведение из строя единичным попаданием в танк. В свою очередь, вероятность выведения из строя всего экипажа Т-14 единичным пробитием значительно выше.

Фактически, на сегодняшний день дальнейшее развитее модернизации танков Т-80 видится куда более перспективным, чем доведение до ума Т-14 "Армата", который среднестатистической ура-патриотической среде РФ можно скормить как "не имеющий аналогов в мире", но в экспертной среде открыто признается значительно уступающим по ряду параметров старым советским образцам.

Именно по этой причине российская разведка значительно повысила активность в направлении добычи информации о модернизации Т-80 и его модификаций Украиной. Например, в феврале 2021 года в Харькове был задержан агент разведки РФ, который собирал сведения о разработке и производстве украинского танка Т-84БМ «Оплот». В задачи агента входила вербовка сотрудников харьковского государственного предприятия «ХКБМ им. Морозова» для последующего получения интересующей информации.

В настоящее время Россия не только развернула масштабный процесс по модернизации Т-72, Т-80 и Т-90, а также расконсервации этих моделей, находящихся на хранении, но и выводит из хранения Т-62. А потому, Россия остро нуждается в решениях, которые бы значительно могли повысить потенциал ее боевых машин. С учетом того, что «Оплот» представляет собой очень глубокую модернизацию Т-80, технологии, которые внедрялись в этот танк, должны были быть выкрадены для дальнейшего улучшения массово выводимых из консервации российских Т-80.

На сегодняшний день предельная по своим возможностям модификация Т-80 в России «БВМ», которая и близко не сопоставима с теми наработками, которые были реализованы в ОБТ «Оплот» еще 10 лет назад, не говоря о том, какие нововведения за эти года были разработаны для украинского танка.

С одной стороны, это подтверждает глухой угол, и я бы даже сказал, тупик, российского танкостроения, при всех имеющихся у этой страны технических, технологических и финансовых возможностях. А с другой стороны это настораживает с позиций острой потребности России в украинских наработках и неизбежных попытках ее разведки оные раздобыть любой ценой.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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