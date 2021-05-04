Британские морпехи отработали захват судна на реактивном ранце 4.05.2021, 10:49

Видеофакт.

Королевские морские пехотинцы Великобритании испытали реактивные ранцы британской компании Gravity Industries.

Видео опубликовали на страницах компании в соцсетях, пишет «Новое время».

Так, пилот на реактивном ранце стартовал с борта катера и высадился на подвижный корабль береговой охраны.

В Gravity Industries объясняют, что сейчас морские пехотинцы могут попасть на корабль, например, с помощью вертолета. А вот костюм позволяет им сделать это быстрее, приземлиться в любой части судна, а также затем самостоятельно его покинуть.

Компанию Gravity Industries в 2017 году создал британец Ричард Браунинг. Ранее он работал в нефтяной индустрии и был в резерве Королевской морской пехоты. Браунинг сам создал прототип реактивного костюма Gravity Industries, работая над ним полгода.

В 2020 году эта же компания совместно с Британским службой спасения успешно протестировала первые реактивные ранцы, предназначенные для работы в труднодоступной местности.

Костюм Gravity состоит из четырех реактивных двигателей, установленных на руке и на спине, для создания тяги более тысячи лошадиных сил. В костюме можно регулировать свою скорость и траекторию, изменяя положение рук. Стоит он более 400 тысяч долларов, поэтому пока компания зарабатывает в основном на аренде своих костюмов.

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