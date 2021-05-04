Литва предложила «конфету» для белорусских ИТ-компаний 4.05.2021, 10:47

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Но есть нюанс.

Сейм Литвы 3 мая утвердил поправки в закон об инвестициях, занятости и правовом статусе иностранцев в первом чтении, сообщает литовское издание Verslo žinių. Иначе эти поправки называются «пакетом группового переселения». Они должны способствовать переезду сотрудников белорусских и других иностранных компаний в Литву при расширении бизнеса, пишет dev.by.

Заголовок в Verslo žinių начинается с «Конфета для белорусских ИТ-компаний», подчеркивая главного адресата поправок. Они предусматривают, что все релоцированные в Литву сотрудники могут подавать заявление на получение вида на жительство (ВНЖ). Решение об их соответствии потребностям рынка будет принимать сам инвестор. Члены семей релокантов также смогут получить ВНЖ и право на работу в Литве вне зависимости от квалификации.

Новое положение будет применяться не ко всем иностранным компаниям, а лишь к тем, кто инвестирует в страну не менее 1,45 млн евро и создаст не менее 20 рабочих мест.

После рассмотрения «пакет группового переселения» будет направлен в комитеты, а затем вернется в сейм для процедуры голосования.

Представившая в сейме поправки министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, «кроме экономических выгод для Литвы, отметила моральный аспект» поправок, пишет литовское издание. В качестве примера там вспоминают недавнее закрытие стартап-хаба Imaguru.

Министр предложила основателям Imaguru переехать в Литву. «Они не исключили такой возможности, но решили повременить с ответом», — сообщает Verslo žinių.

По словам Аушрине Армонайте, также готовятся и другие поправки для переселенцев, касающиеся налогов. Физлица, прибывающие в Литву в соответствии с упрощенной процедурой выдачи национальных виз и намеревающиеся получить ВНЖ, смогут ввозить личное имущество без уплаты таможенных пошлин и ввозного НДС. Сейчас от этих платежей освобождены только те, кто уже имеет ВНЖ или может предоставить гарантию от банка/страхового учреждения. Эти документы «зачастую сложно получить лицам из Беларуси», отмечает издание.

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