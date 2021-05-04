Эксперт: Лукашенко бессилен, послезавтра может «взорваться» и силовой блок 1 4.05.2021, 10:55

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Лев Марголин

Бороться с народом бесполезно.

Об этом сайту «БП» заявил экономист, представитель партии ОГП Лев Марголин.

– Считаю по-прежнему существует давление на режим со стороны Москвы. Лукашенко сейчас бессилен, но как добиваться от него передачи предприятий под контроль россиян, размещения военных баз, подписания дорожных карт по углублению интеграции, если он нелегитимен и все эти соглашения могут и будут оспорены после смены власти?

Поэтому стратегический интерес России – сменить в Беларуси власть и уже потом заключать с новым руководством соглашения.

Перед президентскими выборами 9 августа прошлого года власти в Беларуси думали, что взяли ситуацию под контроль (всех основных претендентов посадили, митинги запретили), а на деле получили политический кризис.

В том-то и сложность борьбы с народом, что никогда не знаешь где рванет. Сегодня это могут быть медики, завтра кто-то еще, а послезавтра может взорваться и силовой блок.

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