Экологи из Германии подали иск против строительства «Северного потока – 2» 4.05.2021, 10:58

Газопровод напрямую разрушает среду обитания морской фауны на дне Балтийского моря.

Немецкая экологическая организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" (NABU) подала иск против строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится на сайте экологов 3 мая, пишет "Гордон".

"NABU сегодня подал иск против разрешения на строительство "Северного потока – 2", выданного федеральным морским и гидрографическим агентством. Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии", – отметили экологи.

Президент организации Йорг-Андреас Крюгер заявил, что газопровод "напрямую разрушает среду обитания морской фауны на дне Балтийского моря на площади размером более 16 футбольных полей".

"По закону вмешательство в экосистемы должно в первую очередь компенсироваться специальными мерами. Поэтому федеральное агентство по охране природы потребовало восстановить поврежденные рифы. Но вместо этого "Северный поток – 2" может откупиться. Это никоим образом не соответствует критическому состоянию Балтийского моря", – продолжил Крюгер.

Кроме этого, все более актуальным становится вопрос о необходимости газопровода "Северный поток – 2", заметили экологи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».