Экологи из Германии подали иск против строительства «Северного потока – 2»
- 4.05.2021, 10:58
Газопровод напрямую разрушает среду обитания морской фауны на дне Балтийского моря.
Немецкая экологическая организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" (NABU) подала иск против строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится на сайте экологов 3 мая, пишет "Гордон".
"NABU сегодня подал иск против разрешения на строительство "Северного потока – 2", выданного федеральным морским и гидрографическим агентством. Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии", – отметили экологи.
Президент организации Йорг-Андреас Крюгер заявил, что газопровод "напрямую разрушает среду обитания морской фауны на дне Балтийского моря на площади размером более 16 футбольных полей".
"По закону вмешательство в экосистемы должно в первую очередь компенсироваться специальными мерами. Поэтому федеральное агентство по охране природы потребовало восстановить поврежденные рифы. Но вместо этого "Северный поток – 2" может откупиться. Это никоим образом не соответствует критическому состоянию Балтийского моря", – продолжил Крюгер.
Кроме этого, все более актуальным становится вопрос о необходимости газопровода "Северный поток – 2", заметили экологи.