Светлана Алексиевич: Cвобода придет 2 4.05.2021, 11:33

2,302

Светлана Алексиевич

Фото: Reuters

Белорусская писательница стала почетным доктором Cвободного университета Брюсселя.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич стала почетным доктором Свободного университета Брюсселя, сообщает "Радыё Свабода".

О присвоении титула объявили во время церемонии "День перемен", которая ежегодно проходит в университете по случаю Международного дня свободы печати. В этом году церемония была посвящена женщинам в журналистике.

Светлана Алексиевич обратилась к участникам мероприятия по видеосвязи. Она сказала, что "в 1990-е годы, когда мы учились произносить вслух на улицах и площадях некогда запрещенное слово "свобода", нам казалось, что свобода — это праздник, который придет очень скоро, он уже за углом". Но потом оказалось, что это еще и "развал, хаос, войны на окраинах империи, это народ, который разуверился в нас и в самом слове "свобода", начал бояться этого слова".

Тогда стало понятно, что свобода — это долгий путь и большая работа. Алексиевич призналась, что ее поразило, как быстро в ряде стран на постсоветском пространстве вернулись сталинские практики — "как будто не было этих тридцати лет попытки свободы, разговоров о свободе, книг о свободе".

Но она убеждена, что потребность в свободе совсем не исчезла — революция ушла с улиц, но осталась в головах.

"Те молодые люди, которые сегодня сопротивляются — они добьются свободы. Эта свобода придет, ведь современного человека уже нельзя сделать несвободным", — считает Нобелевский лауреат.

Оказалось, она не дописала свою историю "красного человека", сейчас вынуждена ее продолжить.

"Коммунизм не умер. Он вышел, чтобы дать нам последний бой. И уже наши дети и внуки вместе с нами сопротивляются ему. И я снова пишу новую книгу...", — сказала Светлана Алексиевич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».