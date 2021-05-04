Греческие СМИ объявили забастовку 4.05.2021, 11:43

фото: twitter.com

Забастовка будет длиться сутки.

Профсоюзы журналистов и сотрудников средств массовой информации Греции проводят забастовку в связи с 1 мая - международным днем памяти о борьбе трудящихся за коллективные и личные права. Забастовка будет длиться сутки.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на издание TVXS.

Решение о забастовке принял крупнейший журналистский профсоюз - Союз редакторов ежедневных афинских газет ESIEA и сотрудничающие с ним ассоциации.

Поскольку Первомай пришелся на нерабочий день - Великую субботу, первомайские акции трудящихся были перенесены.

Решением министра труда и социальных дел обязательный выходной 1 мая перенесен на вторник, 4 мая.

Напомним, ранее парламент Греции принял закон о специальной полиции в университетах для соблюдения в них порядка. Такое решение вызвало массовые демонстрации в стране.

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