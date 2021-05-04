Деревья на авто, отключения электричества, сорванные крыши: что натворила стихия в Беларуси 4.05.2021, 11:45

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В МЧС рассказали о последствиях сильного ветра 3 мая.

Отключения электричества, упавшие деревья и поврежденные машины и здания — все это стало результатом сильного ветра в Беларуси в понедельник, 3 мая. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Порывы ветра 3 мая, по информации МЧС, достигали скорости 22 м/с. В результате непогоды пострадали по одному населенному пункту на Витебской, Гродненской и Могилевской областях — повреждены кровли двух жилых домов и одной сельхозпостройки.

Также сильный ветер валил деревья — всего зарегистрировано 47 подобных случаев во всех регионах, кроме Гродненщины, почти две трети из которых пришлись на Минск и Минскую область. В результате падения деревьев никто не пострадал, однако были повреждены две легковушки.

Сильный ветер оставил без света 330 населенных пунктов по всей Беларуси, больше всего в Минской и Гродненской областях, однако большая часть неполадок была оперативно устранена. Также в понедельник электричество пропадало в 38 сельскохозяйственных постройках и 1310 трансформаторных подстанциях.

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