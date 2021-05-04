Повстанцы сбили вертолет хунты на севере Мьянмы 3 4.05.2021, 12:03

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фото: ap

Вооруженное сопротивление незаконной власти заметно усилилось.

В Мьянме группировка повстанцев объявила об уничтожении армейского вертолета, передает svoboda.org.

Как сообщает Reuters, в северных и восточных приграничных районах Мьянмы заметно усилилось вооруженное сопротивление хунте. В результате военного переворота 1 февраля в этом государстве было установлено военное правление.

"Армия независимости Качина" (Качин – название самого северного округа Мьянмы. – Ред.) заявила, что вертолет был сбит 3 мая в первой половине дня после повторявшихся несколько дней рейдов армейской авиации.

Бирманская пресса в последние дни отнесла к актам сопротивления и убийство высокопоставленного чиновника в Янгоне, крупнейшем городе Мьянмы.

По оценке агентства Reuters, жертвами актов насилия за три месяца после прихода заговорщиков к власти, стали около 770 жителей Мьянмы. Вооруженное сопротивление войскам в городах и селах на севере и востоке страны оказывают местные этнические формирования.

По оценкам ООН, десятки тысяч жителей покинули районы боевых действий между вооруженными силами Мьянмы и повстанческими отрядами.

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