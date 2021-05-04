Задержан один из лучших челюстных хирургов Беларуси Андрей Любецкий

Задержан один из лучших челюстных хирургов Беларуси Андрей Любецкий13
- 4.05.2021, 12:06
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Медик 18 лет отработал в 4-й детской больнице Минска.
В Минске задержан Андрей Любецкий, один из лучших челюстных хирургов Беларуси.
Об этом «Нашей Ниве» сообщили его родственники: «Утром к Андрею пришли домой, не знаем, во сколько точно. Обыскали квартиру и его забрали», — говорит семья.
Неделю назад его жена Наталья с четырьмя детьми уехала за границу.
Андрей Любецкий 18 лет отработал в 4-й детской больнице Минска.