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Задержан один из лучших челюстных хирургов Беларуси Андрей Любецкий

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  • 4.05.2021, 12:06
  • 11,732
Задержан один из лучших челюстных хирургов Беларуси Андрей Любецкий
Андрей Любецкий
Фото: «Наша Ніва»

Медик 18 лет отработал в 4-й детской больнице Минска.

В Минске задержан Андрей Любецкий, один из лучших челюстных хирургов Беларуси.

Об этом «Нашей Ниве» сообщили его родственники: «Утром к Андрею пришли домой, не знаем, во сколько точно. Обыскали квартиру и его забрали», — говорит семья.

Неделю назад его жена Наталья с четырьмя детьми уехала за границу.

Андрей Любецкий 18 лет отработал в 4-й детской больнице Минска.

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