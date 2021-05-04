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Меняю взрывчатку на вакцину

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 4.05.2021, 12:24
  • 1,818
Меняю взрывчатку на вакцину
Фото: ТАСС

Это, наверно, самая смешная спекуляция последних дней.

Чешское сетевое издание «Список» написало, что первый вице-премьер, глава МВД Чехии Ян Гамачек хотел «обменять информацию по делу о взрывах во Врбетице на поставки российской вакцины «Спутник V» для чего планировал в середине апреля посетить Москву. Дополнительно чехи якобы хотели торговать Прагу как место встречи Байдена и Путина.

Гамачек, разумеется, все гневно отрицает, уверяя, что издание льет воду на мельницу иностранных врагов.

Что касается «Спутника» Чехия еще позавчера объявила, что в нем не нуждается, закупать его не будет, потому что полно других вакцин.

А мы вот думаем, если Гамачек действительно собирался торговать историю о Врбетице на «Спутник V», почему сделка не срослась ? У России не хватило вакцины? Или Прага, в которой посольство РФ через день украшают то золотыми ершиками для унитаза, то неприличными скульптурами Путина, показалась Москве негодным местом для встреч лидеров США и РФ?

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