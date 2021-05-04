В Мадриде проходят местные выборы, которые могут повлиять на ситуацию в стране в целом 4.05.2021, 12:47

Утром еще до начала голосования на некоторых участках сформировались очереди.

В Мадриде 4 мая проходят выборы в региональный законодательный орган, результат которых может повлиять на политическую ситуацию в Испании в целом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и DPA.

Соцопросы прогнозируют победу предыдущему лидеру региона Изабель Диас Аюзо, представительнице оппозиционной консервативной Народной партии (PP). В последнее время она отметилась сопротивлением левоцентристском центральному правительству в вопросах борьбы с эпидемией коронавируса, отказываясь закрывать рестораны и бары, чем завоевала поддержку многих жителей региона.

Критики обвиняют Аюзо в пренебрежении здоровьем людей в пользу интересов бизнеса.

Столичный регион, где проживает около 7 млн из 47 млн населения Испании, фиксирует более высокие показатели заражений, чем страна в целом - 369 против 223 на 100 000 населения. В Мадриде также самая высокая в стране нагрузка на "коронавирусные" реанимации.

"Народная партия" контролирует столичный регион последние 26 лет и в случае уверенной победы на этих выборах явно укрепит свои позиции на национальном уровне.

По результатам опросов общественного мнения, РР вероятно получат более 40% голосов и удвоят количество мандатов, по сравнению с 2019 годом. Однако и в таком случае им может понадобиться союз с крайне правой Vox, чтобы сформировать региональное правительство.

Правоцентристская Ciudadanos ("Граждане"), которая когда-то вместе с РР формировала региональное правительство, может вообще не получить мест и исчезнуть с политического ландшафта.

Между тем премьер Испании Педро Санчес, представляющий социалистическую партию PSOE, заявил, что такая коалиция в Мадриде ставит под угрозу демократию во всей стране. Левая партия Unidas Podemos, коалиционные партнеры PSOE в центральном правительстве, даже прибегли к лозунгу "Фашизм или демократия".

Как сообщает испанская El Mundo, утром еще до начала голосования на некоторых участках сформировались очереди.

Голосование проходит с усиленными мерами безопасности в связи с эпидемией коронавируса. Количество голосов, отданных по почте, выросло на 41% по сравнению с предыдущими выборами в мае 2019 года.

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