В Крыму резко обмелело Белгородское водохранилище

В Крыму резко обмелело Белгородское водохранилище1
- 4.05.2021, 13:06
- 2,722
Оккупанты активно спускают из него воду в последние две недели.
В Белогорском водохранилище начал существенно снижаться уровень воды после того, как российские оккупанты восстановили спуск воды из этого объекта на нужды юго-восточного Крыма.
Об этом сообщает «Крым. Реалии».
По состоянию на начало мая, уровень воды опустился значительно ниже полосы прибоя. Это произошло за прошедшие две недели с начала спуска воды из водохранилища.
«Воды из Белогорского водохранилища спускают больше, чем туда поступает, соответственно уровень воды в нем стал заметно падать. И это только начало. Летом этот процесс будет происходить гораздо быстрее, а это значит, запасы полезного объема воды могут иссякнуть еще быстрее, чем в прошлом году», — сообщил активист общественного движения Свободный Крым из Белогорского района Решад Меметов.
На реке Биюк-Карасу ниже плотины Белогорского водохранилища власти демонтировали земляную дамбу, построенную в прошлом году подразделениями российских трубопроводных войск.
Объем воды в крымских водоемах сейчас значительно меньше, чем наблюдался состоянию на 1 мая 2020 года.
«К началу мая общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 85.801 млн кубических метров, что на 24.411 млн кубических метров больше, чем месяц назад, но на 8.979 млн кубических метров меньше, чем по состоянию на 1 мая 2020 года», — сообщили в крымском Гидрометцентре.
В Крыму наблюдается нехватка пресной воды: на полуострове стремительно мелеют водохранилища. Из-за этого российские оккупанты ограничивают поставки воды жителям полуострова.
До 2014 года около 85% потребностей Крыма в водоснабжении обеспечивал Северо-Крымский канал, вода которым шла из материковой части Украины, однако после оккупации полуострова российскими войсками его перекрыли.
Из-за обмеления водоемов оккупационная власть поставила вопрос о восстановлении правительством Украины водоснабжения в Крым, жалуясь на «гуманитарную катастрофу».
На самом деле дефицита воды в первую очередь испытывают российские войска и военные базы, а не население полуострова.