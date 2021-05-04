В Крыму резко обмелело Белгородское водохранилище 1 4.05.2021, 13:06

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Оккупанты активно спускают из него воду в последние две недели.

В Белогорском водохранилище начал существенно снижаться уровень воды после того, как российские оккупанты восстановили спуск воды из этого объекта на нужды юго-восточного Крыма.

Об этом сообщает «Крым. Реалии».

По состоянию на начало мая, уровень воды опустился значительно ниже полосы прибоя. Это произошло за прошедшие две недели с начала спуска воды из водохранилища.

«Воды из Белогорского водохранилища спускают больше, чем туда поступает, соответственно уровень воды в нем стал заметно падать. И это только начало. Летом этот процесс будет происходить гораздо быстрее, а это значит, запасы полезного объема воды могут иссякнуть еще быстрее, чем в прошлом году», — сообщил активист общественного движения Свободный Крым из Белогорского района Решад Меметов.

На реке Биюк-Карасу ниже плотины Белогорского водохранилища власти демонтировали земляную дамбу, построенную в прошлом году подразделениями российских трубопроводных войск.

Объем воды в крымских водоемах сейчас значительно меньше, чем наблюдался состоянию на 1 мая 2020 года.

«К началу мая общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 85.801 млн кубических метров, что на 24.411 млн кубических метров больше, чем месяц назад, но на 8.979 млн кубических метров меньше, чем по состоянию на 1 мая 2020 года», — сообщили в крымском Гидрометцентре.

В Крыму наблюдается нехватка пресной воды: на полуострове стремительно мелеют водохранилища. Из-за этого российские оккупанты ограничивают поставки воды жителям полуострова.

До 2014 года около 85% потребностей Крыма в водоснабжении обеспечивал Северо-Крымский канал, вода которым шла из материковой части Украины, однако после оккупации полуострова российскими войсками его перекрыли.

Из-за обмеления водоемов оккупационная власть поставила вопрос о восстановлении правительством Украины водоснабжения в Крым, жалуясь на «гуманитарную катастрофу».

На самом деле дефицита воды в первую очередь испытывают российские войска и военные базы, а не население полуострова.

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