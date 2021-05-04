В каких условиях во время посевной живут белорусские механизаторы: шокирующие фото 14 4.05.2021, 13:10

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Репортаж из Петриковского района.

Механизаторы в КСУП «Кашевичи» и «Челющевичи», что на Петриковщине, работают в ужасающих условиях. Такие выводы можно сделать после прочтения арткула «Проблема с кадрами — проблема с охраной труда» газеты «Петриковские новости».

Как сообщает районка, проблемы и ряд нарушений были выявлены в ходе мониторинга безопасности труда, когда проходила посевная кампания.

«Механизаторы на севе и внесении органики не обеспечены исправными огнетушителями и аптечками первой помощи. Не выдавалось до сезона и спецодежда, другие средства охраны», - сообщают «Петриковские новости»

Также отмечается, что у проходной мехдвора КСУП «Кашевичи» нарушена цельность стен и отопительной печи. Там даже не проведена вода.

На молочно-товарном комплексе в «Кашевичах» нарушено напольное покрытие в молочном блоке. Также там нет умывальников. И это во время пандемии коронавируса, замечает журналист районки.

Нарушена и техника безопасности содержания автотранспорта:

«В мехдворе КСУП «Челющевичи» техника на сохранении поставлена на деревянные колодки, а кузов МАЗа — в поднятом состоянии без дополнительного упора».

Шокирующее впечатление производит вид кабинета заведующего мастерской: там протекает крыша, мебель и документация повреждены.

Кроме всего, механизаторы «Челющевичей» вынуждены загружать посевной агрегат протравленными семенами вручную и без средств защиты органов дыхания и кожи.

Из позитивного было замечено только то, что все механизаторы во время проверки были трезвыми:

«Проверка на содержание паров алкоголя, проведенная среди механизаторов КСУП «Кашевичи» и «Челющевичи» членами мобильной группы, не выявила признаков употребления спиртных напитков».

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