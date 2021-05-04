Китайские банки стали лидерами по спонсированию вырубки лесов за рубежом 2 4.05.2021, 13:12

При этом Пекин заявляет о стремлении страны быть мировым лидером в борьбе с изменениями климата.

Несмотря на заявления руководства Китая и лично президента страны Си Цзиньпина о стремлении страны стать мировым лидером в борьбе с изменениями климата, пока Китай остается одним из лидеров по спонсированию вырубки лесов. Об этом сообщает коалиции некоммерческих организаций Forests & Finance (перевод — ghall.com.ua).

С января 2016 года по апрель 2020 года китайские учреждения предоставили кредиты и андеррайтинговые услуги на сумму $15 млрд компаниям, которые торговали сырьевыми товарами, связанными с вырубкой лесов в Юго-Восточной Азии, Бразилии и Африке.

Это второй показатель в мире вслед за финансовыми институтами Бразилии, которые выделили на эту деятельность за этот же период $53 млрд. При этом бразильские банки финансируют вырубку лесов преимущественно в самой Бразилии, в то время как финансовые институты Китая спонсируют в основном компании, работающие за рубежом.

Крупнейшим поставщиком кредитов и услуг по андеррайтингу в базе данных Forests & Finance числится Государственный промышленно-коммерческий банк Китая, выдавший в общей сложности $2,2 млрд. А химический концерн Sinochem стал крупнейшим получателем средств, собрав $4,6 млрд, большая часть из которых была направлена на производство резиновых изделий.

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