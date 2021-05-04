Беларусь ввела дополнительные тарифы на прокачку российской нефти 4.05.2021, 13:16

2,500

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Беларусь ввела тарифы на прокачку нефти по трем дополнительным направлениям, следует из постановления номер 30 министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) от 3 мая, которое опубликовано во вторник на национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, тариф на транспортировку нефти по маршруту "Невель (граница РФ и Беларуси) – Полоцк (Беларусь)" установлен в размере 45,39 российского рубля за тонну нетто, по маршруту "Унеча (граница РФ и Беларуси) – Полоцк" установлен в размере 175,60 российского рубля за тонну нетто, по маршруту "Полоцк – Новополоцк (Беларусь)" - в размере 0,46 российского рубля за тонну нетто. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ранее, в феврале 2020 года, МАРТ повысило тариф на услугу по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршрутному направлению "Унеча (Высокое) - Полоцк - Невель", он составил 203,8 российского рубля за тонну нетто (без НДС).

Как пояснили в пресс-службе МАРТ, введение тарифов по дополнительным направлениям обусловлено необходимостью проведения технических регламентных работ на отдельных участках системы ОАО "Гомельтранснефть Дружба". "Уровень установленных тарифов определен в соответствии с методикой (механизмом) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утвержденной министерством экономики Республики Беларусь по согласованию с Федеральной службой по тарифам Российской Федерации, от 27 января 2010 года", - говорится в сообщении на сайте МАРТ.

Белорусский оператор "Дружбы" - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - со своей стороны уточнил, что сам обратился в МАРТ с просьбой установить тарифы на прокачку нефти по трем новым направлениям. На сайте оператора отмечается, что в 2020 году он приступил к реконструкции резервуарного парка линейной производственно-диспетчерской станции "Полоцк", который располагается на границе Полоцкого района и города Новополоцка Витебской области республики.

"К настоящему времени окончены ремонтные работы на двух резервуарах по 50 тысяч кубических метров, в завершающей стадии находится реконструкция резервуара объемом 30 тысяч кубометров. Для обеспечения возможности заполнения нефтехранилища ЛПДС "Полоцк" после проводимой масштабной реконструкции и увеличения запасов сырья возникла необходимость разработки тарифов на транспортировку нефти по направлениям Невель - Полоцк, Унеча - Полоцк. Установление тарифов по маршруту Полоцк - Новополоцк вызвано необходимостью осуществления технических операций аренды и хранения в резервуарном парке", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».