Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет 3 4.05.2021, 13:36

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Стало известно, от чего ради здоровья стоит отказаться в первую очередь.

Психолог-консультант, диетолог Мария Малышева назвала продукты, от которых стоит отказаться после 30 лет, пишет lenta.ua.

По словам специалиста, после 30 лет обмен веществ начинает замедляться, снижается выработка коллагена, возрастает риск язвы желудка, высокого давления, атеросклероза, сердечного приступа или инсульта.

Поэтому первыми стоит прекратить есть жаренные блюда, поскольку употребление жареной пищи чаще четырех раз в неделю увеличивает риск ожирения и более серьезных осложнений для здоровья.

«Будь то картофель фри или жареное мясо, все, что приготовлено путем жарки на масле, несомненно, вредно», – отмечает диетолог.

Также специалист посоветовала избегать обезжиренных молочных продуктов, поскольку там жир заменяется большим количеством сахара, канцерогенными подсластителями или сиропами глюкозы и фруктозы.

Врач считает опасной газировку, поскольку она может повлиять на развитие рака, болезней сердца, диабета, остеопороза, возникновение болезней Альцгеймера и Паркинсона, эпилепсии и тяжелых эмоциональных расстройств.

Диетолог порекомендовала отказаться от рафинированных углеводов, маргарина и сливочного масла, обработанного мяса и чипсов.

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