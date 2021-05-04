В регионах Беларуси образовались миллиардные проблемные долги 1 4.05.2021, 14:12

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В «лидерах» оказалась Минская область.

В городах и районах по всей стране аккумулируются значительные просроченные обязательства предприятий-флагманов, пишут banki24.by.

Есть три основных вида проблемных обязательств — просрочка по дебиторке, по кредиторке и по кредитам и займам. В первом случае долги не возвращают в срок бизнес-партнеры предприятий, во втором и третьем — сами предприятия.

В целом по Беларуси проблемная дебиторка на 1 марта достигла 8,255 млрд BYN, кредиторка — 7,956 млрд BYN, кредиты и займы — 2,834 млрд BYN. В Брестской области просроченная дебиторка флагманов на 1 марта составила 476,6 млн BYN.

Объем проблемной кредиторки на Брестчине достиг 713,4 млн BYN, проблемных кредитов и займов — 325,2 млн BYN. Лидером по объему проблемной дебиторки и кредиторки стал Брест (255,5 и 213,7 млн BYN), проблемных кредитов и займов — Малоритский район (134,4 млн BYN).

В Витебской области просроченная составила 609,3 млн BYN, кредиторка — 735,3 млн BYN, кредиты и займы — 163,3 млн BYN. По объему проблемной дебиторки, кредитов и займов лидировали флагманы Витебска (391,7 и 84,8 млн BYN), кредиторки — Витебска (202,7 млн BYN) и Оршанского района (139,2 млн BYN).

В Гомельской области просрочка по дебиторке составила 1,277 млрд BYN, по кредиторке — 1,507 млн BYN, по кредитам и займам — 1,008 млрд BYN. Лидерство по размеру «мусорной» дебиторки заполучили флагманы Гомеля (770,3 млн BYN), кредиторки — Жлобинского района (336,3 млн BYN) и Гомеля (313,9 млн BYN), кредитов и займов — Светлогорского района (370,3 млн BYN) и Гомеля (260,8 млн BYN). В Жлобинском и Светлогорском районах есть ярко выраженные валообразующие предприятия — БМЗ и Светлогорский ЦКК.

В Гродненской области проблемная дебиторка достигла 610 млн BYN, кредиторка — 582,6 млн BYN, кредиты и займы — 116,2 млн BYN. По дебиторке лидировали предприятия Гродно — 372,9 млн BYN, по кредиторке — Волковысского района (148,4 млн BYN), по кредитам и займам — Лидского района (89,5 млн BYN).

В Минской области просроченная дебиторка составила 1,785 млрд BYN, кредиторка — 1,857 млрд BYN, кредиты и займы — 664,4 млн BYN. По размеру дебиторки и кредиторки первое место занял Минский район (628,2 и 301,7 млн BYN), кредитов и займов — Слуцкий район (148,8 млн BYN).

В Могилевской области просрочка по дебиторке достигла 1,080 млрд BYN, по кредиторке — 1,193 млрд BYN, по кредитам и займам — 344,8 млн BYN. По всем видам проблемных долгов лидерство захватили флагманы Могилева — 694, 459,2 и 132,4 млн BYN соответственно. В Бобруйске проблемная дебиторка составила 88,7 млн BYN, кредиторка — 121,2 млн BYN, кредиты и займы — 58,8 млн BYN.

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