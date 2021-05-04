«Неудивительно, что власти так забеспокоились вокруг западных санкций» 4.05.2021, 14:24

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Народ будет искать виноватых не в Вашингтонском обкоме, а где поближе.

Вчера государственный Банк развития сообщил о замечательном достижении: за первый квартал он выдал экспортных кредитов 384 миллиона рублей с темпом прироста к первому кварталу прошлого года в 178 процентов (Если ты вдруг не знала, экспортный кредит – это такой кредит, который выдают от продавца покупателю, если у покупателя прямо сейчас не хватает денег, чтобы купить какой-нибудь трактор), пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

И, конечно, экспортные кредиты – полезная штука, потому что они помогают стимулировать продажи и осваивать новые рынки. Но в наших конкретных обстоятельствах рекордный рост экспортных кредитов свидетельствует, кажется, не только о замечательных успехах Банка развития, но больше о проблемах у подведомственных предприятий. Потому что 22 процента всех кредитов выданы под продукцию Белорусского металлургического завода, а еще 36 процентов получили покупатели белорусских машин и тракторов. То есть даже те не слишком убедительные достижения белорусского экспорта, которые случились в первом квартале, были, получается, немножко оплачены белорусским государством. (Ну, как с парадом тракторов в Витебскую область в конце прошлого года, за который заплатил белорусский Минфин, чтобы губернатор Минской области смог доложить красивую цифру ВВП в 99,9 процента). И успехами в освоении новых рынков эти достижения тоже не объяснишь. Все-таки 56 процентов своих кредитов Банк развития выдал покупателям в России.

И вот, выходит так, что даже существующая сейчас некоторая экономическая стабильность (ну, какая есть, такая стабильность) – очень хрупкая конструкция. Потому что заводы спасаются от дефолта банковскими вливаниями, неубедительный экономический рост простимулирован государственными кредитами и даже за собственный экспорт приходится, по крайней мере частично, самим же и платить.

В общем, неудивительно, что белорусские власти так забеспокоились вокруг западных санкций. Потому что когда конструкция так неустойчива, всякие внешние недобрые воздействия ей категорически противопоказаны. Особенно воздействия, последствия которых трудно предсказать. Как с Нафтаном. Вот кто бы мог подумать, что от американских санкций у него первым делом пересохнет российская нефть? Премьер Головченко, правда, сказал, что с нефтью все штатно и она течет в соответствии с контрактами. И премьер Головченко, конечно, такой человек, которому трудно не верить. Но, если с нефтью все действительно хорошо, то хотелось бы все-таки услышать, как именно хорошо. Желательно с объемами поставок и конкретными поставщиками.

А ведь санкции американского Минфина еще толком не включились в работу. Потому что даже если с нефтью получится все порешать штатно, то потом надо же будет искать покупателей на бензин. И что-то мне кажется, что для покупателей в Великобритании и Голландии санкции американского Минфина окажутся более убедительным аргументом, чем экспортные кредиты белорусского Банка развития.

Санкции и всякие экономические трудности не могут быть угрозой для власти, если между властью и народом существует взаимная симпатия. Потому что если такая симпатия существует, то из-за экономических трудностей народ только теснее сплотится вокруг власти против тех, кто своими санкциями вредит его благополучию. А вот если вместо симпатии, совсем наоборот, присутствует некоторая неприязнь, то неблагодарный народец будет искать виноватых не в Вашингтонском обкоме, а где поближе.

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