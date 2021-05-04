Ученые нашли таинственные отпечатки рук в мексиканской пещере 4.05.2021, 14:33

Загадочным знакам более 1200 лет.

Десятки черных и красных отпечатков рук покрывают стены пещеры в Мексике, которая, как полагают, связана с ритуалом вхождения во взрослую жизнь у древних майя.

Этим 137 гравюрам, в основном сделанным руками детей, более 1200 лет, сообщает агентство Reuters.

Пещера расположена недалеко от северной оконечности полуострова Юкатан в Мексике, где все еще стоят высокие пирамиды городских центров, таких как Ушмаль и Чичен-Ица, и находится примерно на 10 метров ниже большого дерева сейба, которое майя считают священным.

Археолог Серджио Грожан утверждает, что отпечатки рук, вероятно, были сделаны детьми в период инициации из-за анализа их размера, а цвета дают ключ к их значению.

«Они отпечатали свои руки на стенах черным … что символизировало смерть, но это не означало, что их собираются убить, а скорее смерть с ритуальной точки зрения. Впоследствии эти дети оставили красные отпечатки, что было отсылкой к войне или жизни», — сказал он.

Другие артефакты майя, найденные в пещере, включают шесть раскрашенных рельефных скульптур, которые датируются периодом между 800−1000 гг. нашей эры, временем, когда на регион обрушилась сильная засуха, которая, возможно, способствовала внезапному отказу от крупных городов.

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