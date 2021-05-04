Германия остановила укладку «Северного потока-2» 4.05.2021, 15:03

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Разрешение утратило силу из-за иска, поданного в суд экологами.

Действие разрешения на строительство «Северного потока 2» в экономической зоне Германии в Балтийском море приостановлено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH).

Разрешение, которое действует до конца мая и распространяется на 16-километровый участок строящегося трубопровода, утратило силу из-за иска, поданного в суд экологами, рассказал агентству представитель BSH. Союз защиты природы Германии (NABU) в апреле пытался оспорить выданное разрешение непосредственно у регулятора, ссылаясь на то, что территория прокладки трубопровода якобы имеет особое значение для гнездовых птиц, а также «разрушает среду обитания на морском дне на площади более 16 футбольных полей».

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии отклонило претензии экологов, после чего они обратились в суд Гамбурга.

О подаче иска NABU сообщила в понедельник, 3 мая. В середине апреля аналогичный иск подала еще одна природоохранная организация - Deutsche Umwelthilfe.

Из-за судебного иска разрешение для Nord Stream 2 AG - зарегистрированной в Швейцарии «дочки» «Газпрома» - временно приостановлено, сообщили «Интерфаксу» в BSH.

«Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы», - заявил представитель ведомства.

«Северный поток-2» мощностью 55 млрд кубометров в год - третья за последние 7 лет попытка России обогнуть Украину газовой трубой.

Предыдущие две закончились провалом: проект «Южный поток» похоронила Болгария, отказавшаяся стать транзитером российского газа, а «Турецкий поток» столкнулся с проблемами в Турции, которая вместо запланированных «Газпромом» трех транзитных ниток согласилась проложить только одну.

«Северный поток-2» в декабре 2019 года попал под американские санкции, которые с тех пор многократно ужесточались. На 1 апреля готовность газопровода составляла 95%: из 2,46 тысячи км труб было уложено 2,339 тысячи км.

Трубоукладочная баржа «Фортуна» в декабре 2020 года построила 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии, после чего приступила к укладке в территориальных водах Дании.

В начале марта Nord Stream 2 AG сообщила, что к «Фортуне» присоединится судно-трубоукладчик «Академик Черский».

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