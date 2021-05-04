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Премьер-министр Шотландии бросила вызов Борису Джонсону

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  • 4.05.2021, 15:26
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Премьер-министр Шотландии бросила вызов Борису Джонсону
Никола Стерджен

Она заявила, что только суд может остановить референдум о независимости.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен бросила вызов премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявив, что только суд может помешать планам проведения очередного референдума о независимости.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я говорю, что если Борис Джонсон хочет остановить это, ему придется принять юридические меры", - сказала Стерджен.

"Если Борис Джонсон этого не сделает, по определению это будет законный референдум. Если же сделает, дело решат суды ", - добавила она.

Однако опрос Sky News выявило, что сторонников и противников независимости Шотландии пока примерно поровну, при этом по данным опроса исключено мнение тех, кто не определился.

Предыдущий аналогичный опрос показывал незначительное преимущество сторонников независимости.

Выбору в парламент Шотландии состоятся в четверг 6 мая. Ожидается, что победу на них одержит Шотландская национальная партия Стерджен, которая обещает проведение повторного референдума о независимости.

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