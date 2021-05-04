Тактика сопротивления 4.05.2021, 16:51

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Фото: AFP

Самоорганизация – залог успеха.

Режим надо подтачивать постоянно и настойчиво, не забывая оказывать «подпольное» сопротивление по мелочам. А там спонтанно и день Х придет, когда множество факторов одновременно сложатся – санкции, давление извне, обнищание, увольнения, недовольство, пишет телеграм-канал «Баста!».

А пока упорно оказывать постоянное сопротивление хотя бы по мелочам:

• Распространяем самиздат для соседей, распечатываем газеты и кидаем в ящики соседей.

• Сказать «нет» поборам на работе во всякие мутные лукашенковские фонды мира. Отказываться подписывать всякие незаконные списки и документы.

• Не сдавать деньги в садиках и школах, а поставить вопрос: «Почему в бюджете нет денег на ремонт школы или садика, а на показуху есть?». Организовывать других родителей на это, вместе легче.

• Засыпать жалобами горисполком, депутатов и ЖКХ, чтобы не трубы перекрашивали в красно-зеленый цвет, а ремонтировали убогие улицы и дворы. Чтобы не памятники Ленину за миллион рублей ремонтировали, а дороги и дворы, которые особенно в малых городах в жутком состоянии. И постоянно подбивать на это соседей, знакомых – лучше коллективные жалобы!

• Записывайте на телефон видео и разговоры с представителями власти и распространяйте их в соцсетях и в Интернете, называя их имена и названия учреждений!

Больше всего власть боится массовых организаций, поэтому не сидим на диване, а организовываемся в группы для давления на власть.

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