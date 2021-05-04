Главы МИД G7 на встрече обсудили ситуацию в Беларуси 1 4.05.2021, 17:12

Также одной из приоритетных тем была китайская угроза.

Первая встреча глав МИД G7 с начала пандемии была посвящена обсуждению общих позиций по отношению к Китаю, сообщают европейские СМИ, пишет «Интерфакс».

Также отметим, что на встрече обсуждалась тема Беларуси.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб еще до начала заседания призывали страны G7 объединиться перед лицом вызовов от Китая.

Рааб в понедельник говорил о «растущей потребности и необходимости в гибком кластере стран с одними ценностями, которые хотят защитить многостороннюю систему».

Блинкен, в свою очередь, отмечал, что у США нет цели сдержать Китай.

«Что мы пытаемся сделать - это поддержать порядок, основанный на международных правилах, в который наши страны так много инвестировали так много десятилетий ради блага, я бы утверждал, не только наших граждан, но и людей во всем мире, включая, кстати, Китай», - сказал Блинкен.

Другие страны G7 - Канада, Франция, Германия, Италия и Япония - по большей части разделяют опасения Великобритании и США по поводу Китая, хотя у некоторых из них другой подход к отношениям с Пекином.

Так, Италия до пандемии считалась одной из самых дружественных западных стран для Китая. В 2019 году она даже подписала соглашение в рамках китайской инициативы «Один пояс - один путь».

На повестке во вторник также были ситуация в Ливии, Эфиопии, Сомали, Беларуси, на Западных Балканах, отношения с Россией и Ираном и переворот в Мьянме. В среду министры планируют обсуждать вакцинацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».