В более чем 10 странах стартовали военные учения НАТО Defender Europe 21

В более чем 10 странах стартовали военные учения НАТО Defender Europe 211
- 4.05.2021, 17:33
В учениях принимают участие более 30 тысяч военнослужащих.
В более чем десяти государствах стартовали учения войск стран НАТО Defender Europe 21, сообщает агентство «Анадолу».
В учениях принимают участие более 30 тысяч военнослужащих из 27 стран мира начались на 30 полигонах,
По информации командования Сухопутных войск США в Европе, в Defender Europe 21 принимают участие значительное количество военно-воздушных и военно-морских сил США.
В учениях задействованы основные наземные и морские маршруты, соединяющие Европу, Азию и Африку.
Будут задействованы новые высокотехнологичные возможности, включая средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также средства бригад поддержки сил безопасности США и недавно восстановленного пятого армейского корпуса.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что учения завершатся в июне передислокацией сил и техники, базирующихся в Соединенных Штатах.