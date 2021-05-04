В более чем 10 странах стартовали военные учения НАТО Defender Europe 21 1 4.05.2021, 17:33

фото: РИА Новости

В учениях принимают участие более 30 тысяч военнослужащих.

В более чем десяти государствах стартовали учения войск стран НАТО Defender Europe 21, сообщает агентство «Анадолу».

В учениях принимают участие более 30 тысяч военнослужащих из 27 стран мира начались на 30 полигонах,

По информации командования Сухопутных войск США в Европе, в Defender Europe 21 принимают участие значительное количество военно-воздушных и военно-морских сил США.

В учениях задействованы основные наземные и морские маршруты, соединяющие Европу, Азию и Африку.

Будут задействованы новые высокотехнологичные возможности, включая средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также средства бригад поддержки сил безопасности США и недавно восстановленного пятого армейского корпуса.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что учения завершатся в июне передислокацией сил и техники, базирующихся в Соединенных Штатах.

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