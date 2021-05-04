В среду в Беларуси ожидается до +21 градуса 4.05.2021, 18:07

фото: pixabay.com

Будет облачно с прояснениями.

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 5 мая, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, в дневные часы местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля. Днем будет 12-18 градусов тепла, по югу - до плюс 21.

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