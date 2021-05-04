Строительство «Северного потока-2» приостановили 1 4.05.2021, 19:07

Фото: angi.ru

Строительство газопровода приостановили после того, как немецкие экологи подали иск в суд.

Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) подал новый иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Германии. Строительство приостановили до конца мая, передает DW.

Соответствующее заявление экологическая организация опубликовала 3 мая.

Там напомнили, что в начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов о разрешении на строительство последнего участка газопровода. В частности, в ведомстве утверждали: поскольку участок протяженностью около 16,5 километра проходит чертой птичьего заповедника, он не имеет большого значения для некоторых видов птиц, останавливающихся там для отдыха.

«Единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю — это обратиться в суд», — заявили экологи.

Они добавили, что Северный поток-2 непосредственно разрушает морские флору и фауну на дне на площади более 16 футбольных полей.

После обращения экологов, действие разрешения на строительство Северного потока-2 до конца мая временно приостановили, сообщила Интерфаксу представительница Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH.

«Заявка имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы», — сказала она во вторник, 4 мая.

Кроме NABU, иск против строительства газопровода в административный суд Гамбурга в апреле подала экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). Пресс-секретарь BSH заявил, что на время рассмотрения исков двух природоохранных организаций прекращается действие выданного ведомством разрешения на строительство последнего участка газопровода, пишет Deutsche Welle.

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