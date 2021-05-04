Бельгийский фермер случайно передвинул границу Франции 4.05.2021, 19:38

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иллюстрационное Фото: pixabay.com

Инцидент вызвал улыбки по обе стороны границы.

Фермер из Бельгии вызвал ажиотаж после неумышленного перекроя границы страны с Францией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

На смену границы обратил внимание местный краевед, который гулял по лесу и заметил, что камень, который обозначает границу между двумя странами, переместился на 2,29 м.

Бельгийский фермер, очевидно раздраженный камнем на пути его трактора, переместил его внутрь французской территории.

Вместо того, чтобы вызвать международный скандал, инцидент вызвал улыбки по обе стороны границы.

"Он сделал Бельгию больше, а Францию меньше, это не хорошая идея", - заявил Давид Лаво, мэр бельгийской деревни Ерквелинн. Такой шаг создал головную боль частным землевладельцам, отметил он, не говоря уже о соседних государствах.

Граница между Францией и современной Бельгией простирается на 620 км. Она была официально создана в соответствии с Кортрийским договором, подписанным в 1820 году после поражения Наполеона при Ватерлоо пятью годами ранее. Камень датируется 1819 годом, когда граница была впервые обозначена.

"Я рад, мой город стал больше. Но мэр Бузиньи-сюр-Рок с этим не согласен", - добавил бельгийский мэр со смехом.

"Мы должны избежать новой пограничной войны", - сказал в шутку мэр соседнего французского села Орели Велонек.

Местные власти Бельгии планируют связаться с фермером и попросить его вернуть камень на место. Если этого не случится, дело может попасть в министерство иностранных дел Бельгии, которое будет вынуждено созвать франко-бельгийскую пограничную комиссию, которая бездействовала с 1930 года.

Давид Лаво отметил, что фермеру также может грозить уголовное обвинение, если он не вернет камень.

"Если он проявит добрую волю, у него не будет проблем, мы урегулируем этот вопрос полюбовно", - сказал он бельгийскому сайту Sudinfo.

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