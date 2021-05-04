Официальные дилеры «Шкоды» приостанавливают продажу новых авто в Беларуси 2 4.05.2021, 20:10

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Обслуживание автомобилей, включая гарантийные обязательства, будет продолжаться.

Официальные дилеры компании "Шкода" на территории Беларуси временно приостанавливают продажу любых новых автомобилей этой марки. Об этом сообщает фирма "ФелОкт-сервис", которая является генеральным импортером "Škoda Auto" в нашей стране.

"В связи с тем, что 05.05.2021 года вступает в силу постановление Совета министров №240 от 23.04.2021, до выяснения области действия и механизма применения данного постановления все официальные дилеры ŠKODA на территории Республики Беларусь приостанавливают продажу любых новых автомобилей ŠKODA.

По выполнению обязательств в рамках заключенных контрактов наши представители свяжутся с каждым клиентом индивидуально", — говорится на сайте компании.

При этом сервисное обслуживание автомобилей "Шкода", включая гарантийные обязательства, будет продолжаться.

Белорусское правительство на полгода запретило ввоз в страну новых автомобилей "Шкода". Ранее эта компания заявила, что не будет спонсором хоккейного чемпионата мира 2021 года, если он пройдет в Беларуси.

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